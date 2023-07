Kvalita restaurací na Slovensku se zlepšuje. Otevřený dopis žádá vládu, aby zařídila smlouvu s Michelinem

Šanci získat některé z vlivných ocenění má na Slovensku až patnáct restaurací. „V poslední době se tu gastronomie dostala na dost vysokou úroveň a je škoda, že si to tu necháváme pro sebe, že to nevidí okolní svět,“ míní šéfkuchař roku 2020 na Slovensku Jozef Masarovič.

Slovenská jednání s Francouzi jsou zatím na začátku. K posunu nyní vyzývá Bratislavu otevřený dopis, který podepsalo během pár dnů na sedmnáct set lidí. Upozorňují, že tak jako UNESCO pomáhá propagovat památky, podobným lákadlem je michelinský seznam pro vyznavače gastronomie. Podle restauratérů pomůže turismu, a tím i státní kase.

Iniciátor výzvy Radoslav Nackin vydává slovenský přehled restaurací nazvaný Gurmán na Slovensku už dvacet let. I on potvrzuje zlepšování kvality. „Tady je spíš problém procesní otázka, že se tomu nikdo nevěnoval, neměl to v agendě a my jsme teď s hrůzou zjistili, že jsme poslední, kteří dobíhají vlak,“ konstatoval Nackin.