Státní podpora Michelinu se podle expertů na gastronomii vyplatí. Inspektory chtějí v regionech

Lidé z gastronomie jsou však smířlivější. „Říkám, že 51 milionů v rámci propagace České republiky není tak podstatná částka. Myslím si, že je oprávněná,“ uvedl Pavel Maurer, který sám sestavuje gastronomického průvodce po Česku. Podobně smýšlí i Adam Eliáš, který zodpovídá za organizaci národní větve světové kuchařské soutěže v Česku. „Dopad budeme po několika letech hodnotit jenom pozitivně a s velkým dopadem na celou českou gastronomii, ať už co se týče zájmu turistů, zájmu lokálních dodavatelů, tak i co se týče nějaké kvality a posunu české gastronomie jako celku,“ míní.

Stát za návrat tuzemských restaurací do michelinského průvodce – který v posledních dvou letech český trh ignoroval – slíbil jeho vydavateli 51 milionů korun. Politická opozice to využila ke kritice vlády, například bývalá ministryně pro místní rozvoj a poslankyně ANO Klára Dostálová poukázala, že vláda rozhodla o podpoře Michelinu „v době, kdy sněmovna jedná o každé koruně v rámci konsolidace veřejných financí“.

Eliáš vyzdvihl význam michelinského průvodce, který přirovnal k filmovým oscarům. „Michelin je na trhu přes sto let a je to záležitost, která kdyby nefungovala, tak tady po těch sto letech už nebude. Vidíme za ty roky, jakou práci to odvedlo ve Slovinsku, v Maďarsku,“ uvedl. Upozornil na španělskou studii, která popsala vliv příchodu Michelinu do země na rozvoj gastronomie.

Podle Maurera by ale bylo potřeba, aby se Michelin zaměřil na Česko jako celek, nikoli jen na Prahu jako v minulosti „Když dostane soukromý subjekt, jako je Michelin, od různých států peníze, tak říkám, pojeďte do regionů a řekněte, co za to předvedete. Jsem hluboce přesvědčen, že naše republika nenabízí vynikající gastronomii jenom v hlavním městě, ale i mimo něj,“ uvedl.

Inspektoři by se podle něj měli zajímat o restaurace na Moravě, konkrétně jmenoval Čeladnou nebo v Karlových Varech. „Když jedete do Francie nebo do Itálie, tak najdete michelinské restaurace v maličkých, zapadlých vesničkách a nabízí vám neuvěřitelnou lokální gastronomii. Myslím, že na to také máme. Jestli to bude jedna hvězda nebo jenom doporučení, to už je jedno,“ podotkl.