Jen s ručníkem z pláže. Někteří Češi na Rhodosu utíkali před ohněm po svých

Boj s plameny ztěžují hasičům i teploty kolem čtyřicítky. Požáry se tak během soboty přiblížily až k letoviskům Kiotari a Lardos. Místní úřady rozhodly o evakuaci. „Je to velká záchranná operace,“ uvedla mluvčí ministerstva zahraničí Mariana Wernerová.

Podle českého velvyslance v Řecku Jakuba Karfíka se na ostrově nachází tisíce českých turistů, evakuováno jich bylo několik stovek.

Podle BBC se evakuace týká asi 3,5 tisíce lidí. Část z nich se dostala do bezpečí po moři, někteří ale museli ujít i několik kilometrů pěšky. Mezi nimi byla i Jana Šafářová. „S dcerou jsme byly jen v plavkách, s ručníkem z pláže, bez pasů, bez jakýchkoliv věcí. Už jsme se na pokoj nedostaly, šly jsme tedy pěšky po pláži,“ popsala.

Do jednoho z hotelů na jihu ostrova se dostaly až po několika hodinách, část cesty se jim podařilo urazit autobusem. „Je to obrovský hotel, někdo si ukořistil lehátko, má to štěstí, že spí na měkkém. Já jsem tedy nespala vůbec a čekáme, co bude dál,“ přiblížila.

Někteří turisté se vrátili do Česka

V noci dorazily z Rhodosu do Prahy dva pravidelné letecké spoje. I na jejich palubě byli cestující z míst postižených požáry. „V hotelu začaly zvonit sirény, snažili jsme se někomu dovolat, ale nikdo nám nedokázal říct, co bude. Čekali jsme tam asi šest hodin, než jsme se dostali do Lindosu a z Lindosu pak na letiště,“ nastínil Martin Hajný. „Máme dvě malé děti a sto metrů od hotelu hořelo. Nebylo to fajn,“ dodal.