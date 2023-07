Počasí na Rhodu bude dál pomáhat šíření požárů. Teploty zůstanou nad 30, bude silně foukat

Oblohu by neměl zkalit ani mráček a teploty budou na Rhodu ještě většinu týdne stoupat nad 30 stupňů Celsia. Maxima by sice měla klesat z nynějších hodnot kolem 38 stupňů, ale jen pozvolna. „Během příštího týdne by se měla dostat na 32 až 34 stupňů. Během příštího víkendu na 30 nebo 29 stupňů Celsia,“ avizovala meteoroložka ČT Marie Odstrčilová. Mírně pod 30 stupňů by se měly teploty dostat až v následujícím týdnu.

Vítr však bude dál docela silný. Většinu příštího týdne by měl vát rychlostí kolem 40 až 50 kilometrů za hodinu, v pondělí budou mít nárazy rychlost až kolem 70 kilometrů za hodinu. „Zatím to vypadá, že o úplném uklidnění větru ani během příštího týdne nemůžeme mluvit,“ podotkla Odstrčilová.