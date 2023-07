Využít zmrazený ruský majetek ve prospěch Ukrajiny není snadné. Cestu chce proklestit Estonsko

„V našem přístupu neděláme rozdíly v typech aktiv,“ řekl serveru Politico estonský ministr zahraničí Urmas Reinsalu, když vysvětloval obrysy chystaného plánu, jak zkonfiskovat ruský majetek zmrazený sankcemi. Reinsalu se proto domnívá, že EU by měla vytvořit legální způsob, jak si přivlastnit také státní aktiva.

Určitým precedentem může být pokus americké administrativy využít aktiva afghánské centrální banky, která po návratu Talibanu k moci zadržela americká centrální banka (Fed). Jde o sedm miliard dolarů. Americký prezident Joe Biden loni převedl polovinu této částky do fondu se sídlem ve Švýcarsku. Má být využita na financování humanitární pomoci pro Afghánce. Zbytek je uložen v USA a čeká se na výsledek žádostí o odškodnění od obětí útoků z 11. září 2001.

Server však právě v souvislosti s nimi zmínil, že věc může být složitější. Pobaltské státy, Polsko či Slovensko sice už dlouho volají po zabrání ruského majetku, ale jejich plány zatím nedokázaly získat na svou stranu Francii či Německo. A to kvůli právní ochraně, kterou soukromý a veřejný (státní) majetek požívá v mezinárodním právu.

Brusel se zatím zabývá především možnostmi konfiskace zmrazeného majetku ruských oligarchů. U státního majetku našlapuje opatrněji, protože zde jsou možné právní obtíže největší. Navíc se některé státy obávají, že by v budoucnosti mohly být i jejich zahraniční rezervy „převzaty“.

V prosinci pak Evropská komise navrhla sloučit ruská státní aktiva do účelově vytvořeného fondu a aktivně je spravovat tak, aby vytvářely zisk, který by byl použit k financování rekonstrukce Ukrajiny. Podle tohoto plánu by však byl původní kapitál vrácen Rusku v rámci mírových jednání, uvedl server Politico.

Evropská komise přednese návrh

Agentura Reuters uvedla, že Evropská unie zmrazila přes 200 miliard eur (více než 4,7 bilionu korun) aktiv ruské centrální banky. Kromě toho „znehybněla“ také dalších třicet miliard eur soukromého majetku ruských oligarchů. Vedoucí představitelé členských států proto tlačí na Evropskou komisi a další orgány, aby pokračovaly v hledání řešení, jak mohou využit tyto peníze ve prospěch Ukrajiny.

Během měsíců debat o této otázce právníci řekli, že neexistuje žádný právní precedens, jak si peníze jednoduše vzít, podotýká Reuters. Představitelé EU zároveň uváděli, že se zabývají různými alternativami, například převzetím naběhlých úroků nebo kuponů z dluhopisů nebo zdaněním takových zisků.

EU také musí určit, kde by měly být veškeré výnosy z ruských aktiv uloženy a jak je vyplácet. Koncem června šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová řekla, že exekutiva EU přijde do srpna s návrhem, jak ruská aktiva pro Ukrajinu využít.

Estonská premiérka Kallasová poznamenala, že Rusko a jeho oligarchové mají legitimní nárok na zmrazená aktiva, ale Ukrajina má také legitimní nárok vůči Rusku kvůli škodám, které způsobilo.

Na pozadí možných právních sporů koordinuje EU svůj přístup například s Spojenými státy, Kanadou, Británií a Japonskem, aby společně dosáhly mezinárodního konsensu.

Spojené státy schválily první převod

Mezitím Spojené státy schválily první převod zabavených ruských finančních prostředků na Ukrajinu, napsal Reuters. Ministr spravedlnosti Merrick Garland povolil využít na pomoc Kyjevu peníze, který byly zabaveny ruskému oligarchovi Konstantinu Malofejevovi. Garland zároveň prohásil, že „to nebude poslední převod“.

Americké ministerstvo spravedlnosti loni obvinilo Malofejeva z porušení sankcí uvalených na Rusko – poskytl finance Rusům podporujícím separatismus na Krymu, který Rusko anektovalo v roce 2014.

Garland také brzo po invazi vytvořil pracovní skupinu, přezdívanou KleptoCapture. Ta se zaměřuje na ruské oligarchy, kteří se snažili vyhnout americkým sankcím. Mezi aktivy, které Washington již zajistil, jsou také superjachty. Včetně plavidla o délce 106 metrů vlastněného Sulejmanem Kerimovem v hodnotě přes 300 milionů dolarů, které kotvilo na Fidži.

V prosinci Kongres schválil zákon, který umožňuje, aby majetek zabavený ministerstvem spravedlnosti putoval napadené zemi přes americké ministerstvo zahraničí. Letos v dubnu pak ministerstvo spravedlnosti požádalo Kongres, aby rozšířil seznam majetku, který lze poslat na Ukrajinu.

Kyjev rychle zabavuje ruský majetek

Logicky nejrychleji přistupuje k zabavování ruského majetku sama Ukrajina. Letos začne prostřednictvím privatizačních aukcí rozprodávat zkonfiskovaná ruská aktiva.

„Ruský byznys v některých odvětvích byl významným hráčem na trhu. Přesnou hodnotu těchto aktiv ale nikdo neodhadl,“ řekl agentuře Reuters šéf nemovitostního fondu Rustem Umerov. „Naším cílem je vše převzít do státního vlastnictví, připravit a prodat. Chceme, aby tyto podniky pracovaly pro stát Ukrajina, pro ukrajinské občany.“

Jako příklad práce fondu uvedl důlní a zpracovatelský závod Demurinsky. V únoru byl zabaven ruskému podnikateli. Výroba ve společnosti, která zaměstnává na 280 lidí, byla částečně obnovena a fond doufá, že ji letos prodá, řekl Umerov.