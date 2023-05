Do Čadu uprchlo před boji v Súdánu téměř půl milionu lidí, někteří již podruhé za dvacet let

Zatímco boje v súdánském hlavním městě pokračují bez jasného vítěze, roste počet vnitřních vysídlenců i uprchlíků. Lidé se přesouvají do okolních zemí –⁠ Čadu, Egypta, Jižního Súdánu i Středoafrické republiky.

Halime Adam Mousová doufala, že si tuhle zkušenost nikdy nezopakuje. Před dvaceti lety musela uprchnout před arabskými milicemi z Dárfúru a v uprchlických táborech v sousedním Čadu strávila několik let. Nakonec se do rodného Súdánu mohla opět vrátit –⁠ jen aby dnes opět utíkala před násilím. „Pokud máte půdu, tak i bez peněz můžete něco pěstovat a přežijete. Pokud vám nezůstane nic, nezbývá vám než trpět.“

Odhady: Do září až devět set tisíc uprchlíků

Alespoň základní potřeby se jim snaží poskytnout humanitární organizace, bez pomoci se neobejdou. OSN proto vyzvala ke shromáždění nejméně pětašedesáti miliard korun. „Když jsme sem dorazili, měli jsme problémy, protože jsme neměli boty, přikrývky, matrace ani moskytiéry. Bojíme se o svoje děti a starší lidi, protože bez přístřešků během blížícího se období dešťů onemocní,“ říká Omer Arbab Ahmad, uprchlík ze Súdánu v Čadu.

Pokud boje mezi znesvářenými stranami rychle neutichnou, bude se podle OSN situace dál zhoršovat. Do září by tak podle odhadů mohlo překročit hranice Súdánu do okolních zemí až devět set tisíc lidí, kteří budou odkázáni na pomoc v uprchlických táborech.