Do čela vlády míří ekonom Ódor. Mnozí doufají, že zklidní rozbouřenou slovenskou politiku

Od Ľudovíta Ódora se čeká, že bude zahlazovat politické spory, které roztříštily slovenskou politiku. Říká se o něm, že je to klidný, rozvážný pragmatik, milovník čísel a dat. „On svou povahou a svým přístupem se bude snažit, aby se to napětí ve společnosti zmírnilo,“ je přesvědčen bývalý guvernér Národní banky Slovenska Ivan Šramko.

O Ľudovítu, původně Lájošovi, polovina Slováků nikdy neslyšela. Jako ekonom připravoval klíčové reformy i přijetí eura. Politikem nikdy nebyl, i když nabídka přišla od několika stran. Přijal až tu nestranickou, prezidentčinu.

„Se svým týmem uděláme vše pro to, abychom zemi přivedli k předčasným volbám do Národní rady,“ prohlašuje. Jeho dalším úkolem bude připravit státní rozpočet. Předchozí vláda přislíbila nejtvrdší škrty deficitu v celé Unii. I pro stoupence rozpočtové disciplíny to bude výzva.

Podle bývalých spolupracovníků se ale Ódor těžkosti nebojí přiznat. „Je to člověk, který dokáže říct větu velmi vzácnou: Já nevím,“ hodnotí bývalá slovenská premiérka Iveta Radičová.