Dělobuchy, žhářství, slzný plyn. Prvomájová Francie se bouří proti reformě penzí

„Kastrolády“ a sílící nepokoje

„Dramatičnost narůstá a narůstá také násilí. Je tam střet různých přístupů k tomu a různých vysvětlení. Vládní činitelé, a především pak prezident Macron argumentují tím, že v posledních letech narůstá průměrný věk dožití. Během dvaceti let to bylo zhruba o pět let u mužů a o 4,5 roku u žen. Odboráři zase namítají, že je rozdíl, v jakém zdravotním stavu se lidé dožívají vyššího věku,“ vysvětluje analytik Ústavu mezinárodních vztahů Jan Eichler.

Reforma, která posouvá věk odchodu do penze na 64 let, by měla vstoupit v platnost 1. září. Vláda legislativu prosadila bez hlasování poslanců, což část veřejnosti pobouřilo. „Odboráři a ostatní jsou pořád aktivnější. Je třeba také říct, že podle výzkumu veřejného mínění s tím protestním hnutím souhlasí 75 procent dotázaných Francouzů. Šedesát procent si myslí, že by protesty měly být ještě důraznější,“ poznamenal Eichler.

Francouzi podle něj začali s takzvanými kastroládami, kdy si zjistí, kde mají vystoupit vládní politici v čele s Macronem, následně dorazí na mítink s kastroly, do nichž mlátí, aby mu znemožnili hovořit. Prezident ale změny v reformě odmítá s tím, že před rokem proběhly ve Francii volby, které dávají vládě mandát zákon prosadit.