„Rusko zabíjí.“ Tbilisi pokryly protiruské nápisy, místní však s imigranty mluví bez problémů jejich jazykem

Do gruzínského hlavního města utekly před agresivním putinovským režimem i mobilizací desítky až stovky tisíc Rusů, přesné číslo nikdo nezná. Místní s nimi vesměs bez problémů mluví rusky, na zdech jsou ale vidět spousty nápisů s protiruským a proukrajinským vyzněním. „Je to bolavá připomínka toho, jak hrozně na tom naše země je,“ říká Jelena, která do Tbilisi emigrovala s mužem a malým synem. Upozornění: Fotogalerie obsahuje i snímky s vulgarismy.