Česko koordinovalo se spojenci postup proti navržené podobě emisní normy Euro 7

Kupka po jednání řekl, že doufá nejen ve změnu „nerealistických požadavků“, které by Euro 7 kladlo na automobilový průmysl, v příštím měsíci, ale i v odložení začátku platnosti normy, a to alespoň o čtyři roky. Český ministr jednal se zástupci Německa, Itálie a Polska, na dálku se připojili i zástupci Slovenska, Rumunska, Portugalska a Maďarska. Postupně chce ministr hovořit i s dalšími zeměmi, které údajně mají vůči návrhu normy výhrady. Zmínil například Francii či Španělsko. Jednání ve Štrasburku startuje. S kolegy z 🇩🇪🇮🇹🇵🇱🇭🇺🇷🇴🇸🇰 budu mluvit především o našich výtkách k návrhu emisní normy EURO 7 a možnostech vzájemné spolupráce při prosazování její změny. 🇨🇿 chce takové znění normy, které bude realistické pro EU automobilový průmysl. pic.twitter.com/yWJiCcPVHA — Martin Kupka (@makupka) March 13, 2023 Co tvrdí předkladatelé normy Evropská komise předložila návrh normy Euro 7 v listopadu loňského roku. Jsou v ní stanoveny emisní limity pro nové osobní i nákladní automobily, které mají proti dnešním standardům ještě více snížit zplodiny oxidů dusíku a pevných částic vypouštěných do ovzduší. Norma Euro 7 má sladit limity pro benzinová a naftová auta, vozidla by jí musela vyhovovat dvakrát déle než dosavadním standardům a kromě výfuků se má vztahovat i na brzdy a pneumatiky. Pokud by návrh schválily členské státy a Evropský parlament, měla by pravidla pro nová osobní auta platit od poloviny roku 2025, pro nákladní o dva roky později.

Fakta Norma poprvé míří i na brzdy a pneumatiky Nová norma například také zdvojnásobuje počet najetých kilometrů a stáří auta, do nichž bude plnění emisního standardu vyžadováno. Nově by šlo o 200 tisíc kilometrů a deset let užívání vozu. Rozšířilo by se i spektrum teplot, v nichž bude muset auto normu plnit.

Poprvé navrhuje Evropská komise stanovit i limity pro pevné částice produkované brzdami a mikroplasty, které se uvolňují z pneumatik. Chce rovněž, aby měla auta čidla umožňující kdykoli emise zkontrolovat.

Zdroj: ČTK

„Kromě toho, že monitorujeme a podporujeme elektrifikaci vozového parku, chceme omezit také emise, které zhoršují znečištění vzduchu a ohrožují naše zdraví,“ prohlásil eurokomisař pro vnitřní trh Thierry Breton, který návrh normy v listopadu prezentoval. Oxidy dusíku a pevné částice z automobilové dopravy v ovzduší podle něj způsobují v zemích EU více než 70 tisíc předčasných úmrtí ročně, nový emisní standard by měl tyto počty snížit. Komise odhaduje, že ve srovnání s dosavadní normou by měla Euro 7 zajistit do roku 2035 snížení emisí oxidů dusíku o 35 procent, u pevných částic pak o 13 procent. U nákladních aut a autobusů má jít o 56 procent emisí oxidů dusíku a 39 procent pevných částic. Brusel tvrdí, že kvůli normě nebudou muset automobilky používat nové technologie a přechod na Euro 7 se promítne do ceny nových aut nejvýše v řádech několika tisíc korun.

Jak to vidí odpůrci návrhu Výrobci automobilů dávali už během přípravy normy najevo obavy ze zvýšených nákladů v době, kdy začali ve velkém vyvíjet elektrické automobily. Uvádějí, že zdražení by bylo v řádu desetitísíců korun a zasáhlo by zejména menší, lacinější vozy. Některé modely by poté zdražily natolik, že by byly téměř neprodejné, a norma by naopak prodloužila využívání starších aut. Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA) uvedlo, že norma bude znamenat vyšší náklady na vozidla s velmi omezenými ekologickými přínosy a riskuje zpomalení přechodu na dopravu s nulovými emisemi. Tuzemské Sdružení automobilového průmyslu navrženou normu považuje za kontraproduktivní, protože místo zlepšování emisí v dopravě fakticky odklání tolik potřebné zdroje investic do technologií bateriových, potažmo vodíkových vozidel a současně povede k omezení nabídky cenově dostupných modelů. „Návrh stanovuje neúměrně přísné limity pro nákladní vozidla, může omezit nabídku dostupných osobních vozidel v nižších kategoriích a hrozí také odčerpáním omezených zdrojů, které je třeba investovat do elektrifikace a naplnění klimatických cílů,“ uvedl prezident sdružení Martin Jahn. Termín poloviny roku 2025 navíc podle něj neumožní výrobcům osobních aut se na změnu připravit, což povede k propadu nabídky automobilů na trhu.

Postoje v Česku Zvláště bedlivě je osud normy Euro 7 sledován v Česku, kde automobilový průmysl tvoří významnou část národního hospodářství. Zástupci automobilek hovoří o nutností získat více času nejen na přípravu, ale i na zavedení nových technologií. Standardně trvá takový vývoj roky. „My vlastně ani nevíme, co musíme uvádět do praxe, my jenom říkáme: Abychom něco vůbec vyvinuli, odzkoušeli a uvedli to do praxe, tak potřebujeme dva tři roky. Takže je potřeba tu normu doladit a doladit ty prováděcí předpisy,“ uvedl Jahn.

