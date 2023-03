Díry v západních sankcích. Rusové doplňují high-tech vybavení

Ukrajina si uvědomuje, že výsledek válečného konfliktu může záviset na tom, zdali se ruský proces doplňování high-tech vybavení podaří zastavit. Aby na něj upozornila, informuje Západ, že Rusko sestavilo nákupní seznam polovodičů, transformátorů, konektorů, krytů, izolátorů a dalších součástek – většinou vyrobených společnostmi v USA, Německu, Nizozemsku, Japonsku či na Tchaj-wanu.

Už v září loňského roku zveřejnil americký server Politico data, která získal po úniku tajné ruské zprávy. Psalo se v ní o nejnutnějších komponentech pro tvorbu vojenského vybavení, které si Kreml sám vybral. Seznam obsahoval 106 různých zařízení, včetně mikroobvodů a čipů od předních výrobců, například Cypress Semiconductor, Marvell, Texas Instruments a dalších.

Server The New Voice of Ukraine zmiňuje listopadové zjištění, že americká společnost Trimble Navigation pokračuje ve výrobě dílů pro ruský navigační systém Glonass využívaný ruskou armádou. A v prosinci se podle serveru ukázalo, že byly ze Západu odeslány počítačové a další high-tech komponenty v celkové hodnotě minimálně 2,6 miliardy dolarů – téměř třetina z nich pak měla být následně použita ve zbraňových systémech.