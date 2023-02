Alpské regiony trápí suchá zima. Ohrožuje úrodu i výrobu elektřiny

Týdny beze srážek trpí třeba jezero Garda v severní Itálii. Jeho hladina klesla natolik, že na ostrůvek San Biagio, dostupný normálně jen lodí, lze nyní přejít suchou nohou.

„Žiji tu už osmnáct let a ještě nikdy nebylo jezero tak vyschlé,“ uvádí místní obyvatelka Elena Corbanová. „Je to dramatická situace pro jezero, pro flóru a faunu, pro životní prostředí,“ doplňuje Salvatore Santomarco z blízké Brescie.

Alpy měly za letošní zimu méně než polovinu dlouhodobého normálu sněhu, řeky a jezera na severu Itálie mají kritický podstav vody. Je srovnatelný s loňským létem, kdy bylo sucho nejhorší za sedmdesát let. Úřady v červenci vyhlásily v Pádské nížině nouzový stav.

Na polích zavlažovaných Pádem se rodí třetina italské zemědělské produkce. Nyní jsou na tom stejně bídně jako v létě. „Půda má geologickou konzistenci, která brání orbě. Země je tak tvrdá, že radlice hlínu neprorazí,“ popisuje Stefano Greppi, předseda asociace zemědělců regionu Pavie.

Stroje přitom mají co nevidět vyjet na pole sít a sázet. Úřady zvažují omezení průtoku, aby nějakou vodu v rezervoárech zachytily. „Je to situace typická pro takzvané globální oteplování. Za rok spadne stále přibližně stejný objem srážek, ale koncentruje se do velmi mála dní,“ přibližuje Stefano Mancuso ze zemědělské fakulty Florentské univerzity.