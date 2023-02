Rusové na straně Ukrajiny bojují na východní frontě. Věří, že v jejich vlasti vypukne občanská válka

„Bojují tam ti, kteří měli třeba rodiny na Ukrajině… To, co provedla ruská armáda třeba v Buče nebo Irpini, masakry kolem Kyjeva je přesvědčily o tom, že by se měli přidat na tuto stranu a bojovat proti společnému nepříteli. Jsou tam také militantní členové ruské opozice, kteří došli k názoru, že režim v Rusku se demokraticky nezmění. (…) Z velké části jednotku tvoří zajatí ruští vojáci, kteří už jednou byli v ukrajinském zajetí a nakonec se po velkých prověrkách ze strany tajné služby rozhodli bojovat za Ukrajinu,“ upřesnil Papadopulos.

Legie v současné chvíli plní bojové úkoly na východní frontě. V jednotce se hovoří výhradně rusky, i když velitelé jsou Ukrajinci. Její vojáci tvrdí, že mají podporu i mezi běžnými Rusy — byť zatím velmi omezenou. Věří, že v důsledku rozpoutání konfliktu vypukne v Rusku další občanská válka.

„Před sto lety se do občanské války zapojilo jedno procento populace. Pokud by teď povstal proti Putinovi jeden a půl milionu lidí, jeho režim by zkolaboval,“ myslí si Cézar. „Pokud přežiji válku za osvobození Ukrajiny, tak tady nezůstanu. Ozbrojený půjdu do Ruska s cílem svrhnout současný diktátorský režim,“ dodal.

Členové legie přiznávají, že pokud by se dostali v Rusku k moci, nemuseli by nutně ihned nastolit demokracii. Zcela jistě by ale usilovali o zacelení ran, které Ukrajině jejich národ způsobil.