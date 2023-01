Počty mrtvých Rusů ve válce stoupají. Svědčí o tom přibývající hroby

Na okraji vesnice Bakinskaja vzniká už druhé masové pohřebiště ruských wagnerovců. To první zaplnila těla devíti set žoldnéřů. Tady jich je zhruba 170 a bagry připravují místo pro další.

O množství padlých svědčí i satelitní snímky

Satelitní snímky ukazují, kolik hrobů přibylo jenom za poslední dva měsíce, kdy wagnerovci vedli útok na Soledar, Bachmut a okolní obce.

Ukrajinci vysoké ztráty wagnerovců vysvětlují tím, že je ruská armáda využívá jako potravu pro děla v místech nejtvrdších bojů. Uprchlí žoldnéři mluví dokonce o vraždách zběhů. Nepřímo to potvrzuje i zakladatel Wagnerovy skupiny. „Pokud se pro něco rozhodneme, tak se všechny cíle plní. Nikdo nemůže vycouvat. Je to ta nejpřísnější disciplína, co nám umožňuje postupovat,“ řekl zakladatel Wagnerovy skupiny Jevgenij Prigožin.

Podle analýzy agentury Reuters je mezi zabitými vysoký poměr trestanců, kteří se nechali naverbovat za slib svobody a peněz. Hřbitovy tak znovu vypovídají o lidech z okraje společnosti. Tak jako loni na jaře a létě, kdy se do armády hlásili obyvatelé chudších regionů.

Velikost ztrát není známa ani na ukrajinské straně

„Ano, je tu mnohem víc hrobů. Když jsme sem přišli my, tak tu vůbec nebyly tyto tři řady,“ ukazuje na místě obyvatelka Republiky Burjatsko na jihovýchodě Ruska Jekatěrina.

Otázka ale je, jestli ztráty nejsou stejně bolestivé i na ukrajinské straně. Podle německé tajné služby BND v okolí Bachmutu každý den padne minimálně stovka jeho obránců. I v ukrajinském případě lze tak o přesných počtech mrtvých jenom spekulovat.