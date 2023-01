Slováci v referendu rozhodují o ústavních pravidlech pro předčasné volby

Pro platnost výsledku referenda je podle slovenské ústavy nezbytná účast většiny oprávněných voličů. Tuto podmínku splnilo v zemi jen jedno z osmi dosavadních celostátních referend, a to hlasování v roce 2003 o vstupu Slovenska do Evropské unie.

Ředitelka odboru voleb referenda a politických stran na ministerstvu vnitra Eva Chmelová podle slovenských médií řekla, že neoficiální výsledky referenda by mohly být známy brzy po půlnoci na neděli. Po otevření hlasovacích místností nebyly hlášeny žádné problémy v souvislosti s lidovým hlasováním. Referendu nepředcházela výraznější kampaň.

Volby by mohly být v září

Podobný návrh na změnu ústavy, který je předmětem referenda, loni v létě předložili do sněmovny dva poslanci vládního hnutí Sme rodina. O předloze by parlament měl hlasovat příští týden.

Hlavně část slovenské opozice požaduje po pádu Hegerovy vlády vyhlášení nových parlamentních voleb už na červen, bývalá vládní strana Sloboda a Solidarita žádá zářijový termín. Podle Hegera je ve hře 30. září. To by znamenalo, že Slováci by přistoupili k volebním urnám zhruba o pět měsíců dříve než v řádném termínu.