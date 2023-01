Bitva o Soledar pokračuje. Ukrajinci a Rusové bojují v centru města o každý dům

Bojuje se o každý dům

Podle amerického Institutu pro studium války (ISW) je situace ve městě proměnlivá, protože se bojuje o jednotlivé bloky domů.

To potvrdil stanici CNN z místa také nejmenovaný ukrajinský voják, podle něhož se bojuje o každý dům a jednotlivé strany mohou rychle přijít o získané pozice. „Dnes je to náš dům a zítra už bude wagnerovců … Nikdo vám neřekne, kolik je tu mrtvých a zraněných, protože to nikdo s jistotou neví,“ uvedl. „Nikdo nemůže s jistotou říct, kdo se posunul kam a kdo co ovládá … Je tu velká šedá zóna, o níž každý tvrdí, že ji kontroluje,“ popsal.

Podle Tomáše Řepy by ztráta Soledaru neznamenala pro Ukrajince zásadní problémy. „Kdyby padl, byla by to jenom částečná komplikace pro zásobování bráněného Bachmutu, k jehož dobytí také zatím nedošlo. A nezdá se, že by to bylo v nejbližších dnech pravděpodobné.“