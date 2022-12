Někteří zmizeli, jiní byli tvrdě potrestáni. Ruští aktivisté a opozičníci mají nelehký osud

„Když zmizím, znamená to, že mě zabili,“ takový byl poslední vzkaz, který počátkem prosince zveřejnil ruský aktivista a punkový hudebník Aikhal Ammosov na Instagramu. Měl se 13. prosince dostavit ve východosibiřském městě Jakutsk jednání u soudu.

Ammosov, jehož skutečné jméno je Igor Ivanov, čelil obvinění z „diskreditace ruské armády“. Za to mu hrozil až pětiletý trest odnětí svobody. Pokusil se totiž v Jakutsku vztyčit transparent s nápisem: „Jakutský punk proti válce“.

Krátce po invazi podepsal ruský diktátor Vladimir Putin zákon, podle kterého může hrozit několik let vězení za veřejné akce zaměřené na „diskreditaci“ ruských ozbrojených sil. Za „lživé zprávy“ o válce pak hrozí až patnáct let vězení.

Přátelé o něm nemají zprávy

Třicetiletý Ammosov se však k soudu nedostavil. A jeho přátelé a kolegové aktivisté tvrdí, že zmizel, i když se připravoval na účast na jednání u soudu. „Ano, měl jít k soudu,“ řekl Ammosovův kolega aktivista Kyundel Ottujev stanici Rádio svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL). „Na podzim jsem se ho ptal, jestli chce opustit zemi. Odmítl to. Mnozí mu radili, aby utekl, on to vždy odmítl. Řekl: ‚Nejsem zbabělec a půjdu až do konce.‘ Napsal, že se vězení nebojí.“

Všeobecně se má za to, že od ruské invaze na Ukrajinu, která začala letos v únoru, uprchly z Ruska statisíce obyvatel, a to jak kvůli stále represivnějšímu politickému prostředí, tak proto, aby se vyhnuli odvodům. Ottujev ale řekl, že Ammosov pravděpodobně ze země neutekl.