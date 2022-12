Fentanyl je padesátkrát silnější než heroin. Do USA ho pašují mexické kartely

Fentanyl je padesátkrát silnější než heroin. Z ilegálních laboratoří v Mexiku je ale mnohem snazší ho propašovat. Látka v podobě barevných tablet míří do Spojených států v obalech od cukrovinek nebo schovaná v kokosech. Podle expertů stačí na pokrytí roční poptávky v USA dodávka čistého fentanylu, která se vejde do dvou vozů typu pick up.

„Fentanyl je nejnebezpečnější drogou, které nyní Spojené státy čelí. Kartely k němu nyní přistupují na úkor jiných drog, protože je to mnohem výnosnější,“ tvrdí bývalý šéf mezinárodních operací vládní agentury DEA pro boj s drogami Mike Vigil.