Opioidová krize v USA. Léky na bolest zabíjejí víc Američanů než zbraně nebo HIV

Fentanyl teď Kalifornie i Arizona zachycují v rekordním množství. Dosud největší kontraband se úřadům podařilo odhalit na konci ledna. Vážil 115 kilogramů a měl hodnotu milionů dolarů. Pokud by se dostal do oběhu, mohl by mít potenciálně miliony obětí. „Ve skutečnosti vědí, že část těchto drog lidi zabije, ale je to pro ně přijatelná ztráta,“ vysvětlil Coleman.

Potenciál opioidů, které zabíjí víc lidí než zbraně, dopravní nehody nebo HIV, vycítily mexické kartely. Odpadá totiž pěstování, slunce i starost o vodu. Levnější, návykovější droga při výrobě neopustí laboratoř – podle úřadů hlavně tu čínskou. Většina fentanylu totiž putuje z Asie, kartely už jen zajistí distribuci dál. Tento scénář ovšem Peking odmítá, například na letištích ale fentanyl ukrývají nejčastěji právě balíky z Číny.