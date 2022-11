Klimatický summit zaplavili fosilní lobbisté. Počtem překonali představitele nejpostiženějších zemí

V pátek končí 27. klimatická konference OSN v egyptském Šarm aš-Šajchu. Státy, které se společnou úmluvou v roce 1992 shodly na ochraně klimatického systému, se každoročně scházejí a hodnotí, jakých pokroků dosáhly. Letos se setkání zúčastnilo víc než 90 hlav států a zástupci 195 zemí. Kromě analýzy současného stavu ale ze summitu vycházejí také doporučení, jaká opatření by měly státy zavést.

Právě to motivuje velké společnosti spojené s produkcí uhlí, ropy nebo plynu k tomu, aby na konferenci vyslaly své zástupce, upozorňuje mezinárodní nevládní organizace Global Witness. Zjistila, že zatímco loňské konference ve skotském Glasgow se zúčastnilo 503 delegátů napojených právě na průmysl s fosilními palivy, letos to bylo už více než šest set lidí. To je mnohem víc než počet účastníků z desítky zemí nejvíce postižených změnou klimatu, jako jsou například Pákistán, Bangladéš nebo Mosambik.