Ochrana vojáků. Rusko se snaží o jednotnou interpretaci stažení vojsk z pravobřežní Ukrajiny

Podle šéfredaktorky prokremelské televize RT Margarity Simonjanové to rozhodnutí nebylo jednoduché pro nikoho. „Ani pro ty, kdo ho přijali, ani pro ty z nás, kteří chápali, že přijde, ale modlili se, aby se tak nestalo,“ uvedla.

Jde prý o „ochranu lidských životů“

Čečenský vůdce Ramzan Kadyrov naopak zmínil, že není správné hovořit o „vzdání se“ Chersonu. „Vzdává se společně s bojovníky. Ale Surovikin vojáky chrání a přesouvá na výhodnější, strategickou pozici,“ podotkl.

Oficiální místa tak ústup vojsk domácímu publiku komunikují jasně – v první řadě jako ochranu lidských životů. Podle nejnovějších odhadů už Rusko na Ukrajině přišlo o sto tisíc vojáků a do války odcházejí stále další.

„Reputační politická rána je větší než vojenská, protože z vojenského hlediska je to krok logický, který ruská armáda udělat musela, pokud chtěla zabránit porážce na jižní frontě. Z politického hlediska je to porážka nesporná,“ uvedla v pořadu Horizont ČT24 Procházková.

Procházková: Rusko se zapletlo do vlastních hesel

Zmínila, že situace je zajímavá také tím, jak se Rusko zapletlo do vlastních propagandistických hesel. „Před týdny a měsíci vykládali veřejnosti, že v Chersonu jsou navždy, že jde o ruskou zemi, kterou nikdy neopustí a lidi tam nenechají napospas ukrajinským nacionalistům,“ podotkla a dodala, že nyní to ruští občané svému vedení připomínají. „Ptají se: ,Jak je to možné, že jste nás takhle balamutili, jak je možné, že jste tam nechali umřít tolik vojáků a teď se potupně stahujete?‘“

Dodala, že část ruské veřejnosti není natolik odříznutá od informací. „Stále tam funguje síť Telegram, Youtube a kdo jen trochu ovládá počítač, tak se dozvídá podobné informace jako my,“ uvedla a dodala, že o tom svědčí i reakce Rusů na odevzdání Chersonu na sociálních sítích. „Ruskému politickému i vojenskému velení se zde dostalo opravdu tvrdé kritiky i velmi sprostých nadávek.“