Stažení Rusů z Chersonu by mohlo urychlit ukrajinský postup na Krym, míní expert

Oba se každopádně domnívají, že Ukrajina by měla být ohledně ruských prohlášení o stažení jednotek obezřetná, alespoň do té doby, dokud nad „městem opět nezavlaje ukrajinská vlajka,“ uvedl mluvčí britského premiéra.

Podle Meduzy by Moskva nyní pravděpodobně neusilovala o plnohodnotnou mírovou smlouvu, ale spíše o dočasné příměří. Zdroje Meduzy blízké Kremlu se domnívají, že Rusko by bylo ochotno výměnou za příměří vrátit část okupovaného Chersonu, čímž by ruská armáda získala čas na přípravu nové plnohodnotné ofenzivy.

„Vyplývá to z toho, že ukrajinské síly několik týdnů systematicky ničily jak zásobovací trasy, tak neustále ostřelovaly i řídicí centra a muniční sklady, takže ta situace pro ruskou armádu je neudržitelná a je to logický krok,“ nastínil aktuální situaci na jihu Ukrajiny.

„Zároveň se další uskupení ukrajinských sil formuje dlouhodobě v Záporožské oblasti a myslím si, že můžeme očekávat například nějaký útok směrem na Melitopol, obsazení dálnice M14 a snahu o to, aby Rusům, kteří se stáhnou z Dněpra, Ukrajinci vpadli do zad. Mají teď velkou mobilitu, všechno je nicméně obestřeno tajemstvím a různými klamnými vyjádřeními obou stran. V současnosti je tato vojenská operace v plném proudu a obě strany válčí i prostřednictvím informací. Zásadní je však to, že Ukrajinci mají variabilitu, jak na Rusy udeřit,“ poznamenal.

„Byla toho celá řada a byla tam priorita v chránění životů ukrajinských vojáků, protože Ukrajinci měli ztráty kvůli ruské artilerii. Teď, když se Rusové stahují, představují pro Ukrajince lákavý cíl, protože, jak už bylo naznačeno, v průběhu stahování budou velice zranitelní a ukrajinské síly se budou snažit, aby ztráty byly samozřejmě co nejvyšší.“

Krym v dostřelu

Zároveň je ale podle něj jasné, že Cherson jim do rukou padne. „A tím, že se dostanou Ukrajinci do Chersonu a obsadí celý západní břeh, tak to rozšiřuje perimetr dostřelu HIMARSů a dalších raketových systémů, čímž se otevírá prostor těsně na severní hranici Krymu. Ten bude podle mě cílem ještě letošního roku, nebo začátkem příštího roku,“ míní.

Bezpečnostní analytik v závěru vyjádřil domněnku, že ukrajinská armáda má síly a čas na to, aby podobně spektakulární operaci provedla ještě v tomto roce. „Myslím si to, i když neznáme podrobnosti. Dá se to nicméně odvozovat z koncentrace sil. Víme, že tam teď došlo k velkému soustředění kolových i pásových vozidel, jak dodaných Západem, tak i ukořistěných ze strany Rusů. Zdá se tedy, že by tento útok na jih a rozštípnutí skutečně mohlo být cílem. Skoro bych si tipl, že na to schopnosti mají už teď,“ uzavřel.