Členové LGBT v ukrajinské armádě chtějí rovná práva pro sebe a své partnery

Pylypenko uznává, že se situace za několik posledních let výrazně zlepšila. On sám se obával útoků ze strany nacionalistů, kteří slovně i fyzicky napadali gaye v ukrajinských ulicích, reakce členů jeho jednotky však byla vstřícná.

„Mnoho lidí má mentalitu, která plně nechápe, co je homosexualita. Proto se stále ptají na hloupé otázky. Ty nejčastější jsou: Nelíbí se ti být s holkama? Jak to děláš se sexem? Jak můžeš milovat penisy?“ svěřili se někteří z vojáků serveru France24.

Oproti tomu ruský parlament na konci října podpořil zákon namířený proti LGBT komunitě. Legislativní návrh zakazuje šíření „informací popírající rodinné hodnoty“ a „propagaci netradičních sexuálních vztahů“. „Po tom, co udělali naší zemi, a dokonce i poté, co jsem viděl zástupce LGBT v jejich armádě, s nimi nemám žádný soucit, a to ani v souvislosti s jejich zákony proti LGBT,“ řekl na adresu Rusů šestadvacetiletý Ivan Gonzyk, který slouží jako dobrovolník v ukrajinské armádě.

Partneři a partnerky se nic nedozví

„Představa smrti je na frontě velmi reálná a donutí vás to přemýšlet, co by se po vaší smrti stalo s vaším partnerem. Pokud zemřete, nebude mít žádné právo dozvědět se o vaší smrti,“ popisuje situaci v ukrajinské armádě Oleksander Žugan, který do ozbrojených složek vstoupil 25. února spolu se svým partnerem. Válka mu připomněla, že nemají stejná práva jako heterosexuální páry.

Tuto situaci chtěla změnit elektronická petice založená na oficiálním internetovém zastoupení prezidenta Ukrajiny. Ve stanoveném čase se pod ní podařilo nasbírat dostatek podpisů, takže její požadavek na zrovnoprávnění homosexuálních párů musel posoudit prezident Volodymyr Zelenskyj.

„V moderním světě se úroveň demokracie ve společnosti měří i podle schopnosti státu zajistit rovná práva pro všechny občany,“ napsal v srpnu Zelenskyj a doplnil, že podle ukrajinské ústavy jsou všichni lidé svobodní a rovní ve své důstojnosti a právech.

„S ohledem na výše uvedené jsem se obrátil na předsedu ukrajinské vlády s žádostí, aby posoudil otázku vznesenou v elektronické petici a informoval mě o příslušných výsledcích,“ uzavřel prezident.

Ústava ovšem uvádí, že manželství je založeno na svobodném souhlasu ženy a muže. Zároveň není možné, aby v době válečného stavu došlo k úpravám nejvyššího zákona. Ukrajinská vláda se však začala zabývat možností legalizace registrovaného partnerství, které by stejnopohlavní páry zrovnoprávnilo alespoň do určité míry.