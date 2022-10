Nastoupil bezohledný ruský generál. Experti však nevěří, že Surovikin zvrátí situaci na Ukrajině

Ještě jako kapitán se v srpnových dnech roku 1991 účastnil pokusu konzervativních sil o státní převrat v Sovětském svazu. Podle Wikipedie dostal rozkaz vyslat svůj prapor do tunelu na Zahradním okruhu, kde nařídil útok do řad demonstrantů. Tři protipřevratoví demonstranti byli zabiti. Po porážce převratu byl Surovikin zatčen a sedm měsíců držen ve vyšetřovací vazbě. Obvinění byla stažena 10. prosince, protože Boris Jelcin dospěl k závěru, že Surovikin pouze plnil rozkazy. Poté byl povýšen do hodnosti majora.

Surovikin se účastnil druhé rusko-čečenské války, konfliktu v Tádžikistánu a také velel ruským vojskům v Sýrii. Velení zde převzal v roce 2017. V jeho režii obrana národních zájmů zahrnovala také brutální útoky na civilní infrastrukturu včetně obytných domů, škol, tržišť i nemocnic. Ruiny syrského Allepa nesou právě jeho podpis.

Britský list Guardian citoval vyjádření jednoho bývalého představitele ministerstva obrany Ruské federace: „Surovikin je absolutně nemilosrdný, s minimálními ohledy na lidské životy.“

Muž, který rád jedná z pozice síly, má ale i viditelné slabiny. Jednou z nich je to, že je chtě nechtě součástí notoricky zkorumpovaného systému ruské armády. Také on byl uznán vinným, i když později očištěn, v souvislosti s nelegálním kšeftováním s armádní výzbrojí.

Jeho možnosti jsou omezené, soudí západní analytici

Britské ministerstvo obrany ve své analýze uvedlo, že Surovikin bude nyní muset pravděpodobně bojovat se stále více se rozpadajícím ministerstvem obrany Ruské federace. Tomu zejména chybí dostatečné zdroje k dosažení politických cílů stanovených na Ukrajině.

Ti, kdo kritizují Kreml ze nedostatek kompetence a rozhodnosti, jsou s nominací Surovikina spokojeni. Hlavně proto, že údajně dokáže propojit ty části ruské armády, které dosud spolupracovaly jen s obtížemi. Západní analytici se ale domnívají, že ani energický velitel nemá nyní na Ukrajině moc možností.

„Nemyslím si, že jmenování nového generála je důležité. Mám za to, že situace (ruských jednotek) v mnoha ohledech přesahuje schopnost jakéhokoli konkrétního generála zasáhnout. A to bez ohledu na jeho schopnosti,“ vyjádřil se analytik Royal United Services Institute Sidharth Kaushal.

Vše navíc ještě komplikují zákulisní hry v ruském vedení. Britská rozvědka už dříve upozornila na to, že ruský prezident Vladimir Putin odstavil na vedlejší kolej svého někdejšího oblíbence, úřadujícího ministra obrany Sergeje Šojgua. Muži, s nímž kdysi ruský prezident lovil a kempoval v tundře, se jeho polní velitelé údajně posmívají a v klíčových rozhodnutích ho obcházejí.