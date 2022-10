Leží dvě stě kilometrů od frontové linie. V Bohemce ale válka i tak dopadá na životy všech

Místní se často modlí, aby se domů vrátili jejich blízcí, kteří jim raději ani neříkají, co zažívají na frontě. „My víme z televize a z telefonu, co se tam děje. A z toho, co víme, hlava bolí, srdce bolí. Sil není na nic,“ uvedla paní Ludmila.

Chtějí se vrátit domů

Vesnice zažila i jeden výbuch rakety, která sem dopadla nejspíše omylem a naštěstí nikoho nezranila. Válka ale do vesnice dosáhla i jinak – našli tu útočiště uprchlíci. Už dva měsíce zde žije například Nina Petrovská s rodinou. V březnu ji sice odvezli ke snaše do Německa, žena se ale chtěla co nejdřív vrátit na Ukrajinu.

„Přijela jsem do Lvova a plakala, že jsem ve vlasti,“ vzpomíná Nina Petrovská na návrat na Ukrajinu. Ženy v Bohemce plánují co nejrychlejší návrat do svých domovů. „Už teď vědí, že to bude těžké. Jeden z jejich příbuzných se v září na chvíli k jejich domku dostal – a zjistil, že je vykradený a zničený,“ uvedla Anastasia Nevidomská.

Také uprchlice Irina se chce vrátit domů. „Chci do své vesnice. Tam, odkud pocházíme. Tam, kde jsem žila a vdala se,“ uvedla.

S bydlením uprchlíkům pomáhá paní Alena – druhá snacha kurátorky sboru. Její manžel je v armádě už od března. Vesnice se podle ní ve válečném období nebývale semkla. „Připravily jsme úplně všechno. Navařily jsme ukrajinské varenyky, všechno se zabalilo do věder a když bylo třeba, tak se to dopravilo našim hochům,“ vysvětluje Alena.

Místní jsou rádi, že boje nezasáhly až sem a oni mohou beze strachu nechat děti hrát si venku. I tak čekají, až válka skončí a jejich rodiny se zas budou zabývat naprosto všedními starostmi v rodné obci na jihu Ukrajiny.