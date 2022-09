Izraelským Židům se poprvé v historii rodí více dětí než muslimům. Odborníci mluví o demografické revoluci

Zpravodaj ČT v Izraeli David Borek dodává, že nejde o jednorázový výkyv. Trend je pozorovatelný posledních patnáct let. „Čísla z roku 2018 a 2019 jako by naznačovala, že ta židovská demografická vlna opadá, ale čísla za rok 2021 ukázala opětovný nárůst,“ dokládá Borek. Neznamená to ale, že boom vydrží další desítky let.

Arabové podle Borka obecně zaznamenávají zpomalení populačního přírůstku. „I země, jako je Saúdská Arábie, Alžírsko, Libanon, jsou nyní v podstatě v průměru dvou dětí na jednu ženu,“ dodává zpravodaj.

Větší podpora pravice u mladé generace a menší podpora Palestiny

Fakt, že Židé pomalu předehnali muslimy v počtu dětí, ale může mít také zásadní politické důsledky. Mladá židovská generace v Izraeli totiž tíhne doprava. „Je možné pozorovat, jak pravice posiluje ze zhruba pětatřiceti procent před třiceti lety na víc než šedesát procet. Zčásti za tím určitě stojí vysoká plodnost,“ vysvětluje sociolog Anabi.

Mnozí izraelští Židé dřív podporovali vznik palestinského státu i kvůli obavě, že budou ve Svaté zemi přečísleni Araby. Před čtyřmi lety k tomu apeloval například šéfredaktor deníku The Times of Israel David Horowitz. „Pokud chcete židovský stát, který bude demokratický, tak je nutné se oddělit od Palestinců,“ napsal.

Vzhledem k židovskému baby-boomu tento strach z přečíslení ale mizí a s ním i jedna z hlavních motivací pro to, aby židovský stát odevzdal Palestincům další území na Západním břehu.