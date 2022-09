Neopustíme loď před energetickou bouří, prohlásil slovenský premiér Heger. Hlasování o důvěře vlády odmítl

„Jít v tomto momentu před parlament a dát si deklarovat důvěru, to rovnou mohou podat demisi. Do nejbližších voleb by Slovensko bylo v agonii a neuměli bychom lidem přinést žádná opatření. Takovému riziku já Slovensko nevystavím. Neopustíme loď, když vidíme, že jdeme do náročné energetické bouře,“ oznámil Heger.

Strana Hlas – sociální demokracie expremiéra Petera Pellegriniho po pondělní demisi zbylých tří ministrů za SaS vybídla Hegera, aby požádal parlament o vyslovení důvěry kabinetu. Heger nyní reagoval připomínkou, že to v minulosti neudělala ani Pellegriniho vláda, když tehdejší koalice přišla o většinu ve sněmovně.

Všichni čtyři ministři za SaS postupně podali demisi poté, co šéf nejsilnějšího vládního hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO) a ministr financí Igor Matovič nevyhověl jejímu ultimátu na odchod z vlády. Matoviče se zastalo jeho hnutí OLaNO i premiér a člen vedení OLaNO Heger.