Polsko stále neví, co zlikvidovalo život v Odře. Berlín obvinil Varšavu z podcenění situace

Na řeku Odru se už vrátili nadšenci do vodních sportů, kteří věří, že rychlou jízdou po hladině čeří vodu, okysličují ji, a řece tak pomáhají vzpamatovat se ze znečištění řasami. „Je to pro nás, naše děti a budoucí generace. Řeka nám umírá před očima, to nesmíme dopustit,“ řekl Krzystof Markiewicz z klubu vodních sportů ve Štětíně.

Berlín obviňuje polské úřady. Podle něj zaspaly a umožnily řase rozvinout se na stovkách kilometrů toku i za německou hranici. Tuto teorii potvrzuje i hydrolog z varšavské univerzity Artur Magnuszewski, který zkoumal dosavadní závěry šetření. Podle něj selhal systém, který hlídá kvalitu vody. „Nemáme žádný automatický systém monitoringu, který by neustále hlídal kvalitu vody. Zjistit, kdo v jakém úseku a kdy přesně řeku znečistil, bude velmi složité,“ míní.

Odpady z továren i velké vedro

Tým Magnuszewského potvrdil, že katastrofa je souhrou několika špatných okolností. K šíření řasy přispělo horké počasí a hlavně slanost, která se do vody dostává odpadem z okolních továren. Řeka navíc vysychala a hladina byla velmi nízko. „Průtok byl asi 150 kubíků za sekundu. Teď je to už 300 kubíků. Teče tam čerstvá voda, která situaci napraví. Bude ale trvat rok či dva, než se to vrátí do normálu,“ řekl profesor hydrologie.

Za reakci na otravu řeky Odry čelí kritice i polská vláda. Vodohospodáři tvrdí, že věděla o úhynech ryb už od konce července. Kabinet ale problém zpočátku bagatelizoval. Podle kritiků mohlo rychlejší řešení problému na řece výrazně přispět ke zmírnění katastrofy.