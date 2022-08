Za ekologickou katastrofu v Odře může rtuť, naznačují německé testy

„Od včerejšího (čtvrtečního) večera máme první výsledky. Sice je ještě nemáme oficiálně, ale skutečně to ukazuje na masivní zatížení rtutí coby faktor,“ řekl Beyer. „Zda je to to jediné, nevíme,“ dodal představitel místní správy.

Kyslíku je v řece dost

Správa okresu přitom od počátku zavrhla domněnku, že za úhynem ryb by mohl být nedostatek kyslíku. „V tuto chvíli už to víme,“ řekl Beyer. „Máme dokonce, zcela neobvykle, v Odře více kyslíku,“ dodal úředník.

O původu rtuti nebo jiných jedovatých látek se nyní podle Beyera hodně spekuluje. Záznamy o znečištění přicházejícím zjevně z Polska nebyly hlášeny prostřednictvím příslušných výstražných systémů, takže německé úřady mohly reagovat až ve chvíli, kdy už nastal úhyn ryb, tvrdí Beyer. Podle polských úřadů způsobilo úhyn pravděpodobně průmyslové znečištění řeky.

„Z různých měření, která jsme okamžitě provedli, víme, že Odrou prošla třiceticentimetrová vlna vody,“ poznamenal k tomu Beyer. „Ještě nevíme na sto procent, zda je to ta vlna, která s sebou přivedla i tyto jedovaté látky,“ dodal.

„Je to opravdová katastrofa, pokud jde o stav ryb v Odře. Starali jsme se o ně léta, vypouštěli jsme ryby do řeky, chránili je a omezovali rybolov. Ale to, co se stalo, nenapravíme za deset let,“ řekl listu Gazeta Wyborcza Andrzej Šwientach, který vede rybářský spolek ve Vratislavi. Úřady momentálně doporučují lidem žijícím u řeky, aby se v Odře nekoupali, nepouštěli do ní ani své psy, nelovili v řece ryby a nepojídali je.