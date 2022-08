Írán při jednání o jaderné dohodě údajně ustoupil od hlavních požadavků

Podle zdroje Reuters Teherán ustoupil od svých hlavních požadavků. „Minulý týden se vrátili a vzdali se toho hlavního, co bránilo dohodě. Myslím, že překročili Rubikon a přijali možnost návratu k dohodě za podmínek, které může prezident Joe Biden přijmout. Jsme-li teď blíž, pak proto, že se pohnul Írán. Ustoupili v tom, co od začátku hájili,“ sdělil zdroj Reuters.

Podle něj Írán zmírnil svůj postoj k tomu, aby USA vyjmuly íránské revoluční gardy ze seznamu zahraničních teroristických organizací. „Řekli jsme, že to za žádných okolností neuděláme, ale oni dále naléhali. Před měsícem v této klíčové otázce začali postoj zmírňovat. Řekli, že gardy mohou na seznamu zůstat, ale musí z něj být odstraněny společnosti na ně napojené, ale my jsme to odmítli,“ citoval svůj zdroj Reuters.

Výsledek je nejistý, zní z Washingtonu

Původně Írán také žádal, aby Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) zastavila vyšetřování původu dosud neobjasněných stop uranu v íránských provozech. „Írán chtěl záruku, že MAAE všechna tato vyšetřování zastaví, my jsme sdělili, že na to nikdy nepřistoupíme,“ popsal zdroj Reuters. Rada guvernérů MAAE v červencové rezoluci kritizovala Írán za to, že neobjasnil původ stop uranu ve třech původně neohlášených zařízeních.

„Studujeme íránskou odpověď (na návrh EU) a brzo se vyjádříme,“ dodal zdroj Reutes.

Mluvčí amerického ministerstva zahraničí Ned Price řekl, že nemůže zaručit, že se podaří dospět k dohodě. „Výsledek těchto rozhovorů je nejistý, dokud existují názorové rozdíly,“ řekl.