Piloti Ryanairu v Belgii stávkují, chtějí více peněz

Piloti se dohadují na způsobu stávky, zatímco cestující napjatě hledají na tabuli odletů svůj spoj. Na třináct tisíc z nich muselo cestu zrušit nebo odložit. „Pečlivě jsme sledovali kdy, a zda vůbec, se stávka uskuteční. A nakonec Ryanair vydal článek, kde byl přehled všech zrušených letů, i těch, které stávka nepostihla. Ten náš naštěstí letěl podle plánu,“ říká jeden z cestujících.

Stávka přichází v době, kdy se evropská letiště potýkají s problémy s odbavováním kvůli nedostatku pozemního personálu po útlumu způsobeném pandemií koronaviru. Také piloti se hromadně vracejí do práce a žádají více peněz.

„Nejde tu o žádné faktické zvyšování platů, jen chceme to, co jsme si vyjednali v roce 2019. Chtěli jsme být solidární se společností a akceptovali jsme snížení platu o dvacet procent. Ale teď víme, že naše aerolinky vydělávají miliony, a tak chceme ty platy, které jsme si dohodli ještě před pandemií covidu-19,“ vysvětluje stávkující pilot Kevin.

Trh s fenomenální ziskovostí

Původně měli o víkendu stávkovat i piloti na francouzských letištích Marseille, Toulouse, Bordeaux a Beauvais,a koncem měsíce pak i letci ve Španělsku. Podařilo se jim ale dohodnout s vedením na návratu platů na předcovidovou úroveň. Předcházely tomu však dřívější stávky zaměstnanců Ryanairu i dalších společností ve Španělsku či Itálii.

I zaměstnanci zajišťující spojení Belgie s Francií věří, že budou ve stávce úspěšní.„Vznikl tady trh s fenomenální ziskovostí, je to jeden z nejziskovějších uzlů Ryanairu. Poptávka existuje a je nepravděpodobné, že by to tu chtěla společnost opustit a přenechat konkurenci,“ domnívá se další stávkující zaměstnanec Ryanairu.

Piloti se zaměstnavatelem vyjednávají od jara letošního roku; poprvé hrozili stávkou už v dubnu. Stěžují si také, že Ryanair nerespektuje belgické pracovní právo a zdržuje jednání s odbory. Společnost se zatím nevyjádřila.