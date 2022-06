Francii čekají parlamentní volby. Macronovu většinu mohou ohrozit socialisté

„Kampaň je ostřejší, než se předpokládalo. Zejména Emanuel Macron cítí, že mu Jean-Luc Mélenchon šlape na paty a velmi ostře ho v posledních dnech kritizoval, především jeho program. Říkal, že pokud by měl být realizován, tak by se Francie dostala do obrovských problémů s rozpočtem, především by výrazně narostl deficit,“ informuje zpravodaj ČT ve Francii Jan Šmíd.

Výzkum Ifop-fiducial odhaduje, že Spolu by mohlo získat 275 až 310 z celkem 577 parlamentních křesel. Nupes by mohla mít až 205 křesel a další levicové formace dalších deset mandátů. Ze stejného průzkumu vyplynulo, že sedmatřicet procent Francouzů si přeje, aby Macron získal většinu.

Centrem předvolební kampaně se stala Normandie. Politici v čele s premiérkou Elisabeth Borneovou, ale i šéfové stran, jako Mélenchon, jsou v těchto dnech v tomto regionu, aby podpořili své kandidáty.

Veřejnost o hlasování přesto přílišný zájem nejeví, označují se jako třetí kolo prezidentských voleb. „V novinách vychází na zadní stránce takový jednoduchý komiks, opravdu téměř dětský, aby lidé měli alespoň základní ponaučení, co to vlastně ty volby jsou, a aby šli volit,“ popisuje zpravodaj. Předpokládá se, že hlas odevzdá jen polovina voličů. Hrozí rekordní neúčast.

Pro Macrona je však hlasování zásadní. Pokud by ve specifickém poloprezidentském systému, který ve Francii funguje, nezískal většinu křesel v Národním shromáždění, ohrozilo by to jeho výsadní postavení. V situaci takzvané kohabitace by musel spolupracovat s opozicí, což by zkomplikovalo prosazování jeho agendy a reforem. „Pokud prezident prohraje velice těstě, tak to pro něj samozřejmě není žádná katastrofa,“ dodává Šmíd.

O hlasy se uchází čtyři koalice

Do volebního klání vstoupily čtyři koalice. Ve Spolu, které podporuje Macrona, kooperuje středová koalice vládní strany Obnova, strany MoDem a nové strany Horizonty. Zahrnuje i menší uskupení, sdružuje křesťanské demokraty, konzervativní liberály a sociální liberály. Jejím lídrem je Richard Ferrand.