Spojenské státy jsou ochotné vojensky bránit Tchaj-wan, uvedl Biden v Tokiu

Hlavním bodem prezidentova programu bude podle Reuters zahájení Indopacifického hospodářského rámce (IPEF), což je nový druh obchodní dohody, kterou se snaží USA prosadit mezi zeměmi regionu. „Není to žádná dohoda o volném obchodu, jak Američané zdůrazňují. Je to spíše soubor standardů například pro digitální ekonomiku, zabezpečení dodavatelských řetězců, dekarbonizaci, potravinovou udržitelnost a zemědělství,“ vyjmenovala Šámalová.

Bidena během dvoudenní návštěvy Japonska čeká v úterý summit lídrů zemí čtyřstranné bezpečnostní aliance Quad, v níž jsou kromě Japonska a USA také Indie a Austrálie. Nově se summitu jako pozorovatel zúčastní i Jižní Korea.

V Soulu Biden slíbil ponorky a bombardéry

Do Tokia zamířil Biden právě z Jižní Koreje. Na úvod své pětidenní cesty po asijských zemích uvedl, že „budoucnost se bude psát v Indo-Pacifiku“. Je tedy podle něj čas na to, aby Spojené státy a jejich podobně smýšlející patrněři investovali jeden do druhého. „Spojené státy slibují koalici, která by byla protiváhou Číny,“ vysvětlila Šámalová.

V Soulu se Američané dohodli na posílení odstrašujících prostředků proti Severní Koreji. „Vyšlou na poloostrov více strategických zbraní. Měly by to být ponorky, bombardéry, letadlové lodě,“ uvedla Šámalová. Dojde také ke zintenzivnění společných vojenských cvičení jihokorejských a amerických vojáků, která předchozí levicový prezident utlumil kvůli obavám z reakce Pchjongjangu.