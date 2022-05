Německá koalice chce připravit Schrödera o kancléřské benefity

Jeho vlivnou pozici v rusko-německých energetických vztazích nicméně výrazně zproblematizovala ruská agrese na Ukrajině. Schröder totiž Putina v minulosti označil za čistokrevného demokrata a odmítl ho odsoudit i poté, co ruská vojska na konci února znovu a silněji napadla Ukrajinu. Politika a lobbistu kvůli tomu opustila část spolupracovníků, současné vedení sociální demokracie ho vyzvalo k odchodu z SPD, a nyní se proti němu na vládním půdorysu zformoval i odpor v parlamentu.

Zástupci sociálních demokratů, svobodných demokratů a Zelených chtějí někdejšího kancléře ještě tento týden zbavit šesti kancelářských místností a sedmi zaměstnaneckých pozic, které mu v rámci Spolkového sněmu poskytují jeho „post-kancléřské“ zázemí. Podle webu týdeníku Der Spiegel jsou důvodem právě Schröderovy přetrvávající vazby na Rusko, formálně správci parlamentního rozpočtu vysvětlují připravovaný krok tím, že politik prostory ani zaměstnanecké pozice nevyužívá.

Hlavně žádný „Lex Schröder“

Opoziční CDU/CSU již dříve požadovala i to, aby stát zasáhl proti Schröderově kancléřské rentě a cestovním výdajům. Podle informaci ARD se ale do takového kroku současná koalice odmítá pustit, protože by s velkou pravděpodobností odporoval ústavě. Za citlivý ostatně považuje i stávající zásah proti kancléřskému servisu. V Německu totiž nemá obdoby a aby nepůsobil jako svévolný „Lex Schröder“, formulují vládní strany nové opatření tak, aby se dalo uplatnit na jakéhokoliv bývalého kancléře.

Podle návrhu by mohly finanční zdroje Spolkového sněmu využívat jen ti vysloužilí kancléři, kteří nadále pracují v duchu zastávaného úřadu, čili například podnikají diplomatické cesty nebo přejímají čestné záštity. Úprava by se tak vztahovala i na Angelu Merkelovou.

Návrh podle všeho schválí většina rozpočtového výboru, Spiegel nicméně poznamenává, že kvůli své bezprecedentnosti může opatření zamířit před soud. Německý týdeník nevylučuje, že sankcionovaný Schröder proti zásahu parlamentu podnikne právní kroky.