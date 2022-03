Úspěch na Ukrajině může Putina vést i k útoku proti NATO, řekl pro ČT Chodorkovskij

přehrát video Bývalý nejbohatší ruský podnikatel Michail Chodorkovskij v pořadu Události, komentáře Zdroj: ČT24

Železný: Vy na rozdíl od mnoha komentátorů netvrdíte, že ruský prezident Vladimir Putin zešílel. Naopak, podle vás se ze svého pohledu chová racionálně. Myslíte si to i teď, téměř po třech týdnech války? Mluvím o tom, že Putin není žádný blázen v tom smyslu, že by neodpovídal za své činy. Mimo to je člověk, který žije ve svém vlastním světě, jenž má jen málo styčných bodů s reálným světem. A proto si myslel, že ho budou Ukrajinci vítat s květinami. Je to nebezpečný psychopat, ale co s tím uděláte. Ž: Řekněte tedy, co je podle vás jeho hlavním cílem? Co je hlavním cílem té, jak on říká a nařizuje říkat, „speciální operace“; my v normálním světě říkáme války na Ukrajině? Své formální cíle oznámil na počátku. Chce okupovat Ukrajinu, dosadit do Kyjeva loutkovou vládu a i nadále určovat to, jak bude Ukrajina žít a existovat, jaké mezinárodní smlouvy bude uzavírat a tak dále. A vše, co neslouží k dosažení tohoto cíle, je pro něj porážkou. Nakolik tento cíl odráží jeho psychopatické sny, to těžko říct. Nejsem psychiatr. Jste ale člověk, který tu realitu velmi dobře zná, tak mi zkuste říct: Jak moc je teď překvapený, jak moc je rozezlený z toho, že mu to na Ukrajině nejde tak, jak si představoval? Pro odpověď na tuto otázku doporučuji, abyste se podíval na jeho projev v ruské televizi. Tam hovoří o páté koloně a o tom, že rozpoutá uvnitř země represe. Myslím si, že je vzteklý. Kdybych měl mluvit o jeho obvyklém chování, tak můžeme vidět, že pokaždé, když vzniká problém s náladou voličů, (Putin) zahajuje válku. Tak se stalo v roce 1999, 2008, 2014 a došlo k tomu i v roce 2022. Proč vám toto říkám: Pokud bude mít možnost zvítězit na Ukrajině, čemuž nevěřím, tak mu to dlouhodobou popularitu u voličů nepřinese. A proto rychle, nebo dokonce ihned, zahájí další válku.

To jsou dosti chmurné předpovědi. Zmínil jste jeho domácí situaci, domácí popularitu nebo nepopularitu. Opravdu se nemůže nakonec stát to, že si běžní Rusové řeknou: „To ne Putin, ale Západ nás dostal do této situace, do situace, ve které jsme po válce na Ukrajině“? Nemůže efekt toho všeho být ten, že se naopak semknou a budou Vladimira Putina více podporovat? V současné době probíhá vlna válečné hysterie. My, kteří dobře známe ruskou společnost, si umíme velmi dobře představit, jak dlouho tato situace může trvat. V minulosti byl konsensus po okupaci Krymu nečekaně dlouhý, trval asi pět let. Ale to byla výjimka. Potom ruská společnost zažila snižování vlastního blahobytu. Rodinám začali doručovat rakve. Rusové si začnou uvědomovat, že na Ukrajině hynou jejich příbuzní. A zhruba pětadvacet milionů Rusů jsou na Ukrajině buďto právě příbuzní nebo dobří přátelé. Putinovi nezbyde než všechno vysvětlit špatnými činy USA – asi víte, jak to ruská propaganda dělá – a zahájit válku s USA a zahájit ji buďto v Polsku, nebo v baltských státech. Snad to jsou opravdu jen chmurné předpovědi. Ještě mě zajímá pohled zvenčí. Není to tak dlouho, co jsme v tomto pořadu měli možnost mluvit s Garrim Kasparovem, dnes hovoříme s vámi. Existuje velké množství velmi vlivných a známých kritiků Putinova režimu žijících v zahraničí. My máme zkušenost s tím, že v dobách komunismu byl československý exil také poměrně respektovaný a komunisté tady u nás v Praze se ho docela báli. Jste jednotní? Existuje třeba šance, že by se ruská inteligence žijící v zahraničí sjednotila a pomohla ke svržení Putinova režimu, nebo je to iluze? V současné době jsme vytvořili protiválečný výbor. Já jsem členem, pan Kasparov je rovněž členem, snažíme se pomoci uprchlíkům, kteří přichází z Ukrajiny, a také těm, kteří utíkají před Putinovým režimem, který se stal totalitárním. Dokážeme změnit situaci v Rusku, určitě, není o tom pochyb, ale nevíme kdy. Pokud Putin utrpí porážku, jednoznačnou jasnou porážku, tak pak má k dobru dva roky času, kdy ještě může zůstat ve funkci. Bude to potom krvavý proces (změna režimu), o tom svědčí ruské dějiny, ale stane se to docela rychle. Pokud však Putin dokáže demonstrovat ruské společnosti, že na Ukrajině zvítězil, v takovém případě můžeme očekávat zahájení třetí světové války. V takovém případě již napadne některou ze zemí NATO. Existence Vladimira Putina a otázka existence civilizace se bude řešit právě tam a naše úloha bude mnohem menší.