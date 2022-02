Putin chtěl využít rozviklanosti Západu, soudí Pojar o vyhrocení současných vztahů

Česko pak má v těchto jednáních možnosti s ohledem na svou velikost a postavení. Může tedy jednat v rámci EU i s těmi, kteří do Moskvy jezdí. „Máme hlas adekvátní naší velikosti a členství v těchto organizacích. Kdybychom nebyli členy NATO a EU, tak bychom neměli hlas vůbec žádný.“

K postoji Německa k Rusku, který je opatrnější než u Francie či Velké Británie, řekl, že Německo není silný vůdce Evropské unie a ani jím nechce být. To považuje Pojar v mnoha ohledech za správné. Dodal, že Německo si hájí své ekonomické zájmy, které někde jdou nad zájmy někoho jiného.

Rusko je nutné brát vážně

Pojar také uvedl, že Západ a Evropa nebraly v minulém období Rusko vážně. Nyní bychom měli vážně poslouchat, co říká ruský prezident a zároveň říkat, co si myslíme my. „Co Rusko říká, to myslí vážně,“ dodal s tím, že máme jednat o svých vzájemných zájmech. Například hospodářských či energetických.

Věří, že někdy je možné v něčem ustoupit, když je tím dosaženo dlouhodobých cílů. Nesmí se však ustoupit přes základní principy (red lines), zdůraznil. Není tedy možné zápas vyhrát 10:0, ale spíše jde o dosaženi win-win situace. „Věřím, že Západ vyhraje o branku,“ dodal.