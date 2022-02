Severoirský protokol se otřásá. Ministr nařídil konec celních kontrol, šéf exekutivy se chystá rezignovat

Celní kontroly v severoirských přístavech měly podle nařízení tamního ministra zemědělství Edwina Pootse skončit ve středu o půlnoci. Poots prohlásil, že před rozhodnutím si vyžádal právní radu, podle níž kontroly zastavit může, pakliže je neschválí výkonná moc. Analýza podle BBC pochází od bývalého generálního prokurátora Severního Irska Johna Larkina.

Ve čtvrtek ráno ale nebylo jasné, zda kontroly skutečně skončily. Podle irských médií celníci nadále přijímali kamiony, mimo jiné ty, které před šestou hodinou ranní přijely na trajektu ze Skotska. Rovněž BBC reportuje, že minimálně část celnice v přístavu v Belfastu nadále operuje. Úředníci na severoirském ministerstvu zemědělství mezitím shání právní posudky k Pootsovu rozhodnutí.

Agentura Reuters informovala, že první ministr Severního Irska Paul Givan (DUP) ve čtvrtek na protest proti celním kontrolám oznámí rezignaci. Jeho strana už měsíce vyhrožuje, že kvůli stávajícímu celnímu uspořádání z vlády odejde.

Zrušení kontrol by porušilo právo, varují Irsko a EU

Jak připomíná irská veřejnoprávní televize RTÉ, Poots už podobný příkaz vydal loni, ale úředníci, kteří za celní kontroly zodpovídají, dostali instrukce, že v nich musejí pokračovat, jinak by porušili zákon.

Irská eurokomisařka Mairead McGuinness ve čtvrtek varovala, že pokud by tentokrát kontroly skutečně ustaly, šlo by o „absolutní porušení“ mezinárodního práva. „Je to výrazný problém, protože si musíme navzájem věřit. Abych to řekla, jak nejmírněji dovedu, extrémně to nepomáhá,“ prohlásila na adresu Pootsova nařízení.

Také Dublin dění na severu ostrova pozorně sleduje. „Pokud ministr v Severním Irsku přijme politické rozhodnutí o zastavení všech přístavních kontrol zboží přicházejícího přes Irské moře, bude to fakticky znamenat porušení mezinárodního práva,“ zdůraznil šéf irské diplomacie Simon Coveney.