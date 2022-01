Lavrov: Zmoudřeli jsme, Západu nevěříme. Od NATO chceme právně závazné bezpečnostní záruky

„Zmoudřeli jsme. Říká se, že poučit se dá jen z vlastních chyb. Nyní víme, zač stojí slova Západu,“ řekl podle agentury TASS Lavrov. „Budeme žádat nejen ujištění, politické závazky 'na papíře', ale i právně závazné záruky, které by zajistily bezpečnost na celém evropském kontinentu s plným a rovnoprávným zohledněním oprávněných zájmů Ruské federace,“ dodal.

Kreml popírá, že by měl v úmyslu Ukrajinu vojensky napadnout. Požaduje na druhé straně od USA a NATO bezpečnostní záruky, a to včetně závazku, že se Ukrajina nestane členem Severoatlantické aliance. To ovšem Washington v odpovědi na písemné požadavky Moskvy odmítl.

Ruský prezident Vladimir Putin v pátek uvedl, že USA a NATO v reakci na bezpečnostní požadavky Ruska nezohlednily zásadní obavy Moskvy. K těm podle něj patří nerozšiřování NATO, odmítnutí útočných zbraňových systémů v blízkosti ruských hranic a návrat vojenských kapacit a infrastruktury aliance v Evropě do stavu z roku 1997.