Před 80 lety zasedli nacisté ve Wannsee. Protižidovský teror vystupňovali v mechanizované vraždění

„Adolf Hitler se zřejmě v souvislosti se vstupem Spojených států do války, s tím, že se válka stala světovou, rozhodl v prosinci 1941 přistoupit k celkovému masovému vraždění Židů. On kdysi přednesl proroctví, že pokud Židé způsobí světovou válku - tak si to ve svém antisemitském světonázoru představoval - tak za to v tu chvíli sami zaplatí,“ vysvětluje historik Michal Frankl.

„Mluvilo se o celoevropském konečném řešení, přednášely se statistiky Židů z celé Evropy včetně zemí, které nebyly pod nacistickou kontrolou, a zároveň se mluvilo o deportacích německých a vlastně všech Židů. Je pravděpodobné, že k té změně přispěl Hitler svým rozhodnutím,“ popisuje Frankl.

Účastníci schůzku zapírali

Po válce nejprve účastníci konference poradu z ledna dvaačtyřicet popírali, poté předstírali, že si na nic nepamatují. Výjimkou byl Eichmann, který při soudním procesu v Jeruzalémě v roce 1961 řekl: „Celá záležitost trvala sotva půldruhé hodiny. Ordonance průběžně dolévaly koňak, a nakonec mluvil jeden přes druhého.“

Také on ale tvrdil, že o ničem nevěděl a nic neinicioval. „Rozkazy jsem dostával od svého nadřízeného. Většinu času jsem trávil v rohu místnosti a ořezával jsem tužky,“ vypověděl. S tím ale Frankl nesouhlasí. „Všichni nebo aspoň naprostá většina lidí, kteří se sešli ve Wannsee, věděli, co se na východě odehrává. A že východ znamená vraždění Židů.“

Text protokolu z Wannsee objevili podřízení amerického prokurátora v březnu 1947 v jednom ze šanonů německého ministerstva zahraničí při snaze získat podklady k následným procesům s nacistickými zločinci. Úředníci získali kopii číslo šestnáct, jedinou dochovanou z původních třiceti.