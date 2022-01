Odvolávaný polský velvyslanec Jasiński nelituje svých slov o Turówu

Jasiński v nedávném rozhovoru rozhlasové stanicí Deutsche Welle mimo jiné řekl, že ve sporu mezi Prahou a Varšavou ohledně hnědouhelného Dolu Turów „šlo o nedostatek empatie, nedostatek porozumění a nedostatek ochoty k dialogu – a to především na polské straně“.

„Nelituji toho, co jsem řekl. Případ Turów musíme vyřešit, protože klade stín na naše vztahy s Čechy,“ prohlásil diplomat.

Jasiński přiznal, že mu premiér kvůli odvolání nezavolal, přestože podle Onetu jsou kamarádi a premiér osobně rozhodl o jeho jmenování, protože chtěl mít v Praze svého člověka. Rozhodl se jej ale odvolat už po pár dnech ve funkci poté, co velvyslance za jeho výroky kritizovali další politici vládnoucí strany Právo a spravedlnost (PiS).

„Nesleduji útoky představitelů PiS na mne a nehodlám je komentovat. To je politika. Já se na to dívám z jiného hlediska,“ poznamenal Jasiński. Spor o Turów se podle něj měl vyřešit na úrovni expertů z obou stran. „Je špatné, že se tím zabývají premiéři, ministři a soud Evropské unie. Mé odvolání to nezmění,“ dodal.

Velvyslanec musí ve Varšavě vysvětlit své chování

Podle zpravodaje ČT v Polsku Lukáše Mathého se má Jasiński co nejdříve dostavit do Varšavy, aby vysvětlil své prohřešky. „Zdá se, že ten odvolací proces je na cestě opravdu k tomu, že Jasiński přestane být po velmi krátké době velvyslancem Polska v České republice,“ řekl Mathé.

Vzpomenul, že velvyslance odvolává v Polsku prezident a ten zřejmě podle očekávání bude na chování velvyslance nahlížet stejně jako premiér, takže ho brzy odvolá.