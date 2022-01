Jamal stále pracuje obráceně a navíc rychleji než dříve. Ceny plynu rostou

Plyn v úterý ráno proudil Jamalem z Německa do Polska v hodinovém objemu téměř 9,9 milionu kilowatthodin, ukazují záznamy z německé měřicí stanice Mallnow, která leží u hranice s Polskem. V pondělí to bylo 5,8 milionu a minulý týden ve čtvrtek 1,2 milionu kilowatthodin. Jamal přivádí do Evropy plyn ze sibiřské části Ruska.

Potrubím proudí zhruba šestina běžného ročního objemu plynu, který Rusko vyváží do Evropy a Turecka. Moskva preferuje dlouhodobé smlouvy na dodávání této strategické suroviny, Evropská unie se od nich však začala odklánět. Brusel už dlouho deklaruje, že Unie chce závislost na ruském plynu snížit.

Ruský plynárenský podnik Gazprom si tak jako v minulých dnech ani na úterý nezarezervoval žádnou tranzitní kapacitu pro export plynu Jamalem, ukazují výsledky příslušné aukce. Gazprom si na prosincové aukci zarezervoval na leden tranzitní kapacitu pro export suroviny plynovodem Jamal v objemu 8,3 milionu kilowatthodin za hodinu.

Vývoj cen plynu

Cena plynu ve světě se loni na podzim začala prudce zvyšovat, jak se začaly obnovovat ekonomické aktivity dříve citelně utlumené kvůli pandemii. Cena pro evropský trh se postupně vyšplhala nad 180 eur (4470 korun) za megawatthodinu. V úterý dopoledne se cena suroviny s dodáním v únoru pohybovala ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku kolem 87 eur (2160 korun).

Později se ale začala výrazně zvyšoval a kolem třinácté hodiny přidávala přes třicet procent na 99 eur (2450 korun) za megawatthodinu. Ceny v TTF jsou pro evropský trh určující.

Ceny plynu v posledních týdnech výrazně kolísají. Před koncem roku se po výstupu na rekord začaly rychle snižovat, až se dostaly k 80 eurům za megawatthodinu. K přechodnému poklesu cen přispěl i fakt, že se na lodích do Evropy začal více dovážet zkapalněný zemní plyn ze Spojených států.