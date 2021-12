Británie chce zkrotit nelegální migraci. Pašerákům má hrozit doživotí, běžencům deportace

Britský parlament projednává nový zákon, jenž má omezit ilegální migraci. Jen letos se na člunech z Francie přes Lamanšský průliv dostalo do země na třicet tisíc lidí. Desítky, včetně dětí, zahynuly při pokusu kanál přeplout. Vláda premiéra Borise Johnsona by ráda posílala běžence do center v bezpečných zemích po vzoru Austrálie.