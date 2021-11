Francie zrušila pozvání britské ministryně na schůzku o migraci. Urazil ji Johnsonův návrh

„Považujeme veřejný dopis Borise Johnsona za nepřijatelný a v rozporu s diskusemi vedenými mezi oběma stranami. V důsledku toho již není Priti Patelová zvána na nedělní jednání, které se bude stále konat za účasti Francie, Belgie, Nizozemska, Německa a Evropské komise,“ uvedlo v prohlášení francouzské ministerstvo vnitra.

Johnson ve čtvrtek večer požádal Francii, aby nazpět přijímala migranty, kteří do Británie připlují přes Lamanšský kanál. V dopise také vytyčil pět kroků, které jsou podle jeho názoru nutné.

Obě země by podle něj měly zavést společné hlídky, které zabrání většině lodí odplout z francouzského pobřeží. Měly by si také navzájem umožnit hlídkování ve svých vodách i ze vzduchu. Premiér by do akce rád zapojil pokročilejší technologie, například speciální senzory, či prohloubil spolupráci mezi zpravodajskými službami. Francie by s Británií rovněž měla uzavřít bilaterální dohodu o navracení migrantů, uvedl v dopise Johnson.

Francie považuje dopis za formálně špatný a nevhodný

Mluvčí francouzské vlády Gabriel Attal dopis označil za „formálně špatný a nevhodný“. Darmanin nad jeho obsahem vyjádřil zklamání. Skutečnost, že byl zveřejněn, je podle něj ale „ještě horší“.

„Problém přesahuje naše hranice. Proto budeme od neděle pracovat na společných řešeních s našimi evropskými partnery,“ řekl Darmanin AFP. „Britská vláda se rozhodla dělat domácí politiku v době, kdy by naší jedinou prioritou mělo být vyhnout se dalším tragédiím v Lamanšském průlivu. Litujeme toho,“ dodal. Podle ministra je důležité připomenout, že migranti pokračují v nebezpečných plavbách přes Lamanšský průliv, protože pro ně prakticky neexistuje jiný legální způsob, jak se dostat do Británie.