Francouzské úřady vyklízejí nelegální tábory migrantů, kteří se stále snaží dostat do Británie

Řada asociací se stará o to, aby uprchlíci nemrzli a měli co jíst. Někteří dobrovolníci přijeli z druhé strany kanálu La Manche.

Jaká je taktika migrantů

Do Francie přicházejí migranti hlavně z Itálie, nedávno si vytvořili další koridor přes Španělsko. Po zboření tábora se rozptýlí po okolí. Po čase si postaví nový na jiném místě, než ho policie znovu vyklidí. Z oblasti neodcházejí. Chtějí do Velké Británie. „Plán migrantů je jasný. Strávit noc co nejblíže pobřeží a pak se pokusit dostávat na druhou stranu, až to jednou vyjde,“ řekl Šmíd.

Londýn obvinil Paříž, že jim dostatečně nebrání v pokusech překonat kanál La Manche. Francouzská strana se brání tím, že nemá prostředky na to, aby je od těchto pokusů odradila. Ministr vnitra Gérald Darmanin pak nedávno podle agentury ČTK uvedl, že Británie si za současný příliv migrantů přes Lamanšský průliv do značné míry může sama, protože utečenci míří do Spojeného království zejména díky volnějším pravidlům na pracovním trhu.