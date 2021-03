Smlouva, která brání milionům v cestě do Evropy. Před pěti lety uzavřela Unie s Tureckem migrační dohodu

Migrační dohoda podle zahraničního zpravodaje Václava Černohorského napomohla ke snížení počtu běženců ze Sýrie a ostatních blízkovýchodních či afrických zemí, kteří se přes pobřežní hranici s Řeckem pokoušejí ilegálně dostat do Evropy. Podle statistik evropské pohraniční agentury Frontex do Evropy skrze Turecko v roce 2015 přišlo bezmála 900 tisíc lidí, o rok později to bylo 180 tisíc lidí, letos jich přišlo dvacet tisíc.

Turecko se brání přebírání deportovaných uprchlíků

„Nejde jen o lidi, kteří jsou původem ze Sýrie. Podle tureckých statistik místní úřady zajistily do roku 2020 okolo milionu a čtvrt běženců. Zatímco před pěti lety se zde nacházelo dva a tři čtvrtě milionu Syřanů, dnes je to více než tři a půl milionu společně s dalšími 400 tisíci registrovanými běženci z dalších zemí,“ popisuje zpravodaj. Jedná se rovněž o důvod, proč má Turecko zájem na pokračování dohody – aby ho EU i nadále podporovala financemi.

Černohorský připomenul, že součástí dohody jsou dva důležité body. Například, že za každého Syřana, který se z Turecka dostane do Řecka a bude deportován zpět, přijmou evropské země jiného Syřana, jenž bude mít v EU nárok na azyl. Druhou částí dohody je závazek, že Turecko bude přejímat všechny běžence, co se z jeho území ilegálně dostanou do Řecka.

„To se ale nedělo a neděje se to ani teď. Za těch pět let se do Turecka vrátilo přes pět tisíc migrantů a Řecko si stěžuje, že Turecko deportované nepřijímá. Ankara uvádí, že to je kvůli pandemickým opatřením,“ řekl Černohorský.