Stoltenberg potvrdil možnost přijetí Ukrajiny do NATO

„Nebudeme dělat žádné kompromisy ohledně práva Ukrajiny zvolit si svou vlastní cestu, nebudeme dělat žádné kompromisy ohledně práva NATO bránit a chránit všechny spojence a nebudeme dělat žádný kompromis ohledně partnerství NATO s Ukrajinou,“ zdůraznil Stoltenberg po schůzce se Zelenským v Bruselu.

Poznamenal přitom, že stále platí rozhodnutí z roku 2008, v němž summit NATO přislíbil možnost budoucího členství v Alianci Ukrajině a Gruzii, nicméně bez bližšího určení časového rámce. Připomněl, že přijetí nového členského státu by muselo být schváleno v rámci NATO jednomyslně. Proti přijetí Ukrajiny se přitom v minulosti vyslovovala například Francie a Německo.

„Od roku 2014, od začátku války (na východě Ukrajiny), tlačí Rusko Ukrajinu k NATO a dnes má nakročeno k tomu vydláždit složitou cestu k jejímu přistoupení,“ řekl Zelenskyj. V zájmu Aliance je podle něj v tuto chvíli stát za Ukrajinou, protože kdyby Rusko zaútočilo, bylo by NATO zataženo do konfliktu, ať už se mu to líbí, nebo ne. „Pokud naše armáda neobstojí, bude to mít následky pro všechny členské státy NATO, protože Ukrajina je předsunutou hlídkou,“ řekl Zelenskyj.