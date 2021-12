„Mohou zničit právnickou osobu, ale síť lidí zůstane.“ V Moskvě pokračuje proces s Memorialem

Dlouhodobě podporuje občany, kteří se dostali do křížku s mocí. Poskytuje právní služby a podílí se na tom, aby se o jejich případech mluvilo. Do českých médií pronikl například případ historika Jurije Dmitrijeva, který se věnuje odhalování stalinských zločinů a dostal 13 let vězení za sexuální násilí. Podle obhájců je případ vykonstruovaný.

Tuto práci soustředěnou na současnost vykonává především jedna z organizací pod střechou Mezinárodního Memorialu, a to Centrum na ochranu lidských práv Memorial. S ním se koná ještě oddělený proces.

Žaloba v tomto případě tvrdí, že se Centrum dopustilo obhajoby činnosti teroristických a extremistických organizací. I zde obžaloba podle obhájců plave. Jedna z advokátek Memorialu Marija Ejsmont třeba tvrdí, že psychologicko-lingvistický rozbor v základu žaloby je opsán ze studentských stránek.

Co se týká hlavního líčení se zastřešující organizací, netroufá si její mluvčí Petrova nic předvídat. Za jisté ale považuje to, práce ani v případě zrušení neskončí: „Chápeme to tak, že se teď rozhoduje o likvidaci právnické osoby. Ale Memorial je mnohem víc. (…) Takže i když bude nedejbože právnická osoba zrušena, není možné zničit společenskou strukturu kolem Memorialu. To nikdy nezmizí. Navíc Mezinárodní Memorial je síť a doufáme, že mnoho jejích částí by zůstalo.“