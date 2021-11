Pandemie ve světě: USA hlásí přes tisíc mrtvých denně, nizozemští experti doporučují částečný lockdown

Spojeným státům se po letní vlně epidemie covidu nedaří dostat počty nově evidovaných nákaz koronavirem zpět na nízké hodnoty z konce jara. Tempo šíření infekce zrychluje i v dalších zemích, například nizozemští odborníci doporučují částečný lockdown. Pokud by se tak stalo, šlo by o první uzávěru v západní Evropě od léta. Izraelští politici se při simulaci nové pandemie ukryli do bunkru.