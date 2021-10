Pandemie ve světě: V USA doporučili vakcínu pro děti od pěti let, jednu dávku už dostala půlka planety

se posunuly blíže k očkování dětí od pěti let, poznamenala AP. FDA se podle ní doporučením poradního panelu expertů nemusí řídit a očekává se, že své vlastní rozhodnutí učiní v příštích několika dnech. Podle agentury Reuters se doporučením poradců nicméně obvykle inspiruje.

Pokud FDA vakcínu pro menší děti rovněž doporučí, bude další krok na americkém Středisku pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), aby vydalo finální verdikt a upřesnilo například to, pro jaké věkové skupiny by byly tyto dávky určeny.

Poradní panel FDA podle AP hlasoval jednohlasně, jeden člen se hlasování zdržel. Přínos vakcíny proti covidu-19 v této věkové skupině podle něj převažuje nad možnými riziky.

Ačkoli je u dětí hrozba těžšího průběhu covidu-19 nižší než u starších lidí, těžší průběh onemocnění se nevyhýbá ani dětem ve věku pět až 11 let. Země podle AP eviduje 8300 hospitalizací dětí s touto chorobou a téměř sto úmrtí.

Dětská dávka tvoří jednu třetinu množství vakcíny, která je doporučená pro osoby starší 12 let. Podle společností Pfizer a BioNTech vykazuje jejich vakcína u dětí ve věku pět až 11 let účinnost 90,7 procenta, poznamenal Reuters.

New York Times: Naočkována je půlka světové populace

Podle amerického deníku The New York Times (NYT), který shromažďuje statistiky o vakcinaci v jednotlivých zemích, je po celém světě alespoň částečně naočkováno přes 3,84 miliardy lidí. To odpovídá přibližně padesáti procentům světové populace. Plně naočkovaných je podle listu 38 procent lidstva.

Podle projektu Our World in Data, který je spojený s Oxfordskou univerzitou, ještě hranice 50 procent naočkovaných ve světě překročena nebyla. Ve středu ráno na svém webu hlásil 37,35 procenta plně očkovaných a 11,38 částečně, což dohromady odpovídá necelým 49 procentům lidí s nejméně jednou dávkou vakcíny.

Za souhrnnými statistikami se skrývají dramatické rozdíly mezi různými částmi světa. Zatímco v Evropě činí míra proočkovanosti skoro šedesáti procent, v Africe nedosahuje ani deseti procent. „V zemích a regionech s nejvyššími příjmy se očkuje více než dvacetkrát rychleji než v těch s nejnižšími,“ píše ve svém přehledu vakcinačních statistik agentura Bloomberg.

Světovým lídrem v očkování jsou Spojené arabské emiráty, kde dostalo alespoň jednu dávku vakcíny přes 95 procent obyvatel. Následuje Portugalsko s 88 procenty. V Česku je plně naočkovaných obyvatel zhruba 57 procent, další procento populace je naočkované částečně.

Za plně naočkované jsou aktuálně považováni ti lidé, kteří dostali injekci jednodávkové vakcíny, jako je ta od firmy Johnson & Johnson, nebo absolvovali dvoudávkový režim s některou z dalších očkovacích látek, například těch od společností Pfizer/BioNTech, Moderna či AstraZeneca. V některých zemích už se podávají i „posilovací“ dávky, přičemž v Izraeli, Uruguayi a Chile je dostala více než čtvrtina obyvatel.

Bulharsko má rekordní přírustek

Bulharsko za uplynulý den zaznamenalo 6813 nově prokázaných případů koronaviru, což je nejvyšší denní přírůstek infikovaných od vypuknutí pandemie. V souvislosti s covidem-19 za posledních 24 v zemi zemřelo 124 lidí.

Na covidových odděleních je nyní v Bulharsku hospitalizováno více než 7300 lidí, píše Reuters, podle něhož pacienti zahltili nemocnice, které se potýkají s nedostatkem personálu. Bulharsko má nejnižší míru proočkovanosti ze všech zemí Evropské unie. Zatímco v EU činí průměr proočkovanosti u dospělé populace 74 procent, v Bulharsku to je 24 procent.