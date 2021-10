Čechům pivo chutná. I když žijí v Emirátech, potvrzuje jediná česká hospoda na Arabském poloostrově

I ve Spojených arabských emirátech platí stereotyp, že Češi a pivo k sobě jednoduše patří. Potvrzuje to i spolumajitel jediné české hospody na Arabském poloostrově. „V Emirátech žijeme dlouho. Je tady poměrně silná česká a slovenská komunita a má potřebu se scházet,“ říká Milan Novák.

Na pivo ale nechodí zdaleka jen Češi a Slováci. „Velmi zajímavé je, když přijde indická rodina… Knedlíky začnou jíst rukama, protože jim to připadá normální. I takové situace máme,“ usmívá se.

V této historicky muslimské zemi není pivo zakázané. „Respektujeme všechny kultury, bez ohledu na to, odkud pocházejí, bez ohledu na to, jak se projevují v praxi,“ ujišťuje představitel obchodní komory v Emirátech Imád Idín Ubírí. Existují tu ale omezení: žádné pití na ulici, žádné projevy opilosti na veřejnosti. Navíc platí systém licencí pro prodej alkoholických nápojů.

Pestrý mix profesí

Česká krajanská komunita v Emirátech čítá zhruba dva tisíce lidí. Z hlediska profesního a ekonomického jde o velice rozmanitou skupinu. „Jsou to podnikatelé, lékaři, zdravotnický personál. Jsou to pracovníci leteckých společností,“ vyjmenovává český velvyslanec Jiří Slavík.

V Emirátech se dá vydělat hodně peněz. Ale je to život v poušti mezi mrakodrapy. Žádné lesy ani rybníky. Ještě v říjnu teploty stoupají nad 35 stupňů. „Když člověk pak jede do Čech na dovolenou a vidí les a přírodu, najednou mu to začne chybět,“ připouští Jan Hanák, který začínal ve dvaceti letech jako portýr v jednom z pražských hotelů a nyní v Dubaji šéfuje pětihvězdičkovému hotelu.

I proto hraje české pivo a český krajanský spolek pro zdejší krajany daleko větší roli než v kulturně bližších zemích.